Buenos gobiernos, buenos resultados: Carlos Soto en la toma de protesta de Toño Ochoa en Durango

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Zamora, Carlos Soto, asistió este domingo a la Toma de Protesta de Toño Ochoa, quien fue reelecto por segundo periodo consecutivo como presidente municipal de la ciudad capital de Durango por el Partido Acción Nacional.

Carlos Soto participó en su calidad de secretario y representante de la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas (ANAC), en acuerdo con su presidente, Mauricio Tabe.