Buenos gobiernos, buenos resultados: Carlos Soto en la toma de protesta de Toño Ochoa en Durango

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Zamora, Carlos Soto, asistió este domingo a la Toma de Protesta de Toño Ochoa, quien fue reelecto por segundo periodo consecutivo como presidente municipal de la ciudad capital de Durango por el Partido Acción Nacional.

Carlos Soto participó en su calidad de secretario y representante de la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas (ANAC), en acuerdo con su presidente, Mauricio Tabe.

Durante el encuentro, el alcalde reelecto Toño Ochoa destacó que la reelección de un gobierno refleja el buen trabajo previo, subrayando que esa es una constante en los gobiernos panistas. “Lo bueno sigue”, expresó.

En el marco de este evento, Carlos Soto entregó una carta de intención de hermanamiento al secretario del Ayuntamiento de Durango, Bonifacio Herrera, la cual será turnada a la comisión correspondiente. Esta iniciativa busca compartir buenas prácticas de gobierno e impulsar intercambios culturales entre ambas ciudades.

Finalmente, el gobernador del estado, Esteban Villegas, agradeció la presencia de alcaldes de distintos estados y resaltó la importancia de mantener la unidad en todos los niveles de gobierno.

