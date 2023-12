Bloque morenista pide a Torres Piña como candidato al Senado ante el CEN

“Quienes suscribimos este posicionamiento hemos colaborado activamente en la fundación de Morena, en la integración del proyecto nación de la cuarta transformación, y hemos atendido puntualmente los llamados de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien hemo seguido su valioso ejemplo de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Por esa razón, y con pleno conocimiento de causa, manifestamos nuestro apoyo al compañero Carlos Torres Piña, quien ha conformado el mayor número de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación para apoyar en todo Michoacán a Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra precandidata única a la Presidencia de la República”

se lee en el documento entregado a la dirigencia nacional del partido guinda