Beto Lucatero impulsará agenda ciudadana para atender seguridad, el agua y el sistema de salud

Mientras que el sistema de salud, señaló, no atiende a las personas, presenta desabasto de medicamentos y tampoco cuenta con tratamientos o con la capacidad suficiente para realizar estudios y otro tipo de servicios.

En cuanto al agua, el candidato reiteró que en las ciudades ya se comienza a sentir la escasez del vital líquido, además de señalar las afectaciones al campo, principalmente al sector de producción agrícola y ganadera, lo que impacta también en la generación de empleos, que deben existir para que no remonte la violencia en Michoacán.

El candidato detalló que como parte de su campaña electoral ha tenido diversos foros, principalmente con jóvenes y mujeres, tanto en Morelia como en el interior del estado, con el objetivo de escuchar las inquietudes y trabajar en la construcción de una agenda legislativa cercana al ciudadano y que represente las preocupaciones y ataque directamente las causas que no permiten avanzar.

A su vez, Beto Lucatero consideró que la jornada de la elección no es un mero "trámite", tal como lo mencionó en días pasados la candidata a la presidencia de la República del partido oficialista, Claudia Sheinbaum. Por el contrario, señaló que el día de la elección las y los michoacanos tomarán en cuenta todos los pendientes que dejó la presente administración federal a la hora de emitir su voto.

"Que le pregunte a los michoacanos, para ellos no será un mero trámite porque han sido abandonados, los dejaron a su suerte en materia de seguridad, no le han dado mantenimiento al sistema carretero en Michoacán, hoy es más difícil que transiten con libertad y con seguridad por todas las carreteras, hoy es más difícil que tengan un traslado de una clínica para conseguir atención especializada en otro punto de Michoacán, es más difícil que el campo salga adelante porque los quitaron hasta la Financiera Rural. La gente que trabaja no tiene estancias. Esto se va a recordar el día de la elección", dijo.