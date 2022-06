Bedolla tiene razón; no violó ninguna ley: Ernesto Núñez

"Creo que es desesperación; no hallan cómo crecer, cómo hacerse notar; han caído en las preferencias no sólo en Michoacán, sino en todo el país; son partidos que tienen la tendencia a desaparecer. Me parece que es la desesperación, están buscando cómo llamar los reflectores pero debe ser con política seria, no con politiquería", dijo en entrevista exclusiva para este grupo informativo.