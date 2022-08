Bedolla arrasa en elección interna de Morena con más de 70 consejeros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado se llevó a cabo la elección interna del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde se eligieron a 120 consejeros estatales, hombres y mujeres, proceso en que mostró el partido guinda su capacidad de organización y movilización.

El equipo político que representa el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, en dupla con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, obtuvo la mayoría de los consejeros estatales con 73 de 120 en disputa; el segundo equipo político mejor posicionado al interior de Morena es el que encabeza el ex alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, con diez consejeros.

Los demás equipos políticos quedaron desdibujados. Por ejemplo el del ex dirigente estatal, Sergio “Yeyo” Pimentel, que se quedó con cuatro consejeros, o el caso de los también ex dirigentes (actualmente funcionarios federales) Roberto Pantoja Arzola y Miguel Ángel Sandoval, que no participaron.

La presidenta actual de Morena, Giulianna Bugarini Torres, también se afianzó como consejera estatal con más de 700 votos, así como el que se perfila como el nuevo dirigente de este partido, Juan Pablo Celis, con más de 2 mil 500 votos.

Este nuevo Consejo, que se compondrá por 120 representantes, definirá en los próximos días durante su instalación al nuevo dirigente de Morena en el estado de Michoacán, así como las carteras que conformarán el Comité Ejecutivo Estatal.

Este fue un proceso histórico donde acudieron a las urnas más de 170 mil simpatizantes y ahora afiliados a Morena, en un proceso que registró además una gran competencia interna y demostró la reconfiguración de los liderazgos del partido.

AC