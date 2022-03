Banco de Datos Genéticos dará respuestas a familias de desaparecidos: Margarita López

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un banco de datos genéticos dará respuestas a familias de desaparecidos que llevan años buscando a sus seres queridos, aseguró la diputada Margarita López Pérez, al proponer ante el Congreso del Estado una ley que establezca este mecanismo institucional.

Argumentó que las cifras del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Recuperados, señalan que en el periodo del 1 de enero al 31 de Junio de 2021, se mantiene la búsqueda de 89,488 personas desaparecidas, en cuya estadística, Michoacán concentra el mayor número de reportes, destacando los municipios de Morelia, Apatzingán, Cd. Hidalgo, Uruapan, Jacona, Álvaro Obregón, Yurécuaro, Lázaro Cárdenas, Ixtlán, Chavinda y Coahuyana.

Continuó que del 8 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2021, se hicieron 56 jornadas de búsqueda en la entidad, cifra que aún no se encuentra actualizada, y "es evidente que son superiores por mucho, al no estar claro cuántas fosas clandestinas se han encontrado por diversos colectivos, organizaciones y fundaciones en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, ya que no cuentan con la infraestructura para llevar un registro y en otros supuestos no los reportan por miedo o amenazas".