Bancada del PRD irá en contra de la remoción del auditor de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), Julieta Gallardo Mora, adelantó que la bancada perredista irá en contra de la remoción de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, de la titularidad de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), en el mismo sentido respecto a la solicitud de juicio político en contra del funcionario.

En cuanto a la solicitud de remoción, presentada por diversos diputados, asunto enlistado en el punto III, mencionó lo siguiente:

"Ya se veía venir desde el año pasado, definitivamente nosotros estamos en contra de esta decisión que han tomado la mayoría de los diputados".

La diputada puntualizó que la solicitud de juicio político fue presentada ante la Mesa Directiva el pasado lunes, por ello que pudiera integrarse a la sesión del Congreso de este miércoles, al cumplir con las 24 horas de plazo.

Asimismo, recordó que Azucena Marín Correa, entregó esa solicitud como ciudadana, y no como contralora de Michoacán.

Sobre Aguirre Abellaneda, dijo, "está bien" el papel que ha desempeñado como auditor, no obstante, señaló, cada diputado tendrá su opinión personal, con base a las pruebas que tenga a su disposición.

"Cada diputado tiene su opinión personal, yo no los cuestiono, cada uno está en su derecho de defender o no defender en lo que uno cree, en este caso los diputados están tomando ese papel que yo respeto, tampoco tendrían que cuestionar las decisiones que yo tome en cualquier tema (...) Creo que su desempeño está bien, yo no me he metido a fondo, pero yo no tengo las pruebas suficientes ni para calificar a favor o en contra".

La solicitud de remoción contra Miguel Ángel Aguirre fue hecha del conocimiento en el Pleno únicamente para anunciar su recepción y turno a la Comisión Inspectora de la Auditoría; mientras que la solicitud de juicio político se encuentra enlistado en el último punto de la sesión de hoy.

RYE