Bancada de Morena apostará por garantizar presupuesto para obras insignia de Bedolla: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, anunció que su bancada priorizará en el presupuesto 2026 el financiamiento para obras insignia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, como autopistas y distribuidores viales.

En entrevista, la legisladora argumentó que estas inversiones generan empleo y bienestar social, de ahí la prioridad de este tipo de proyectos en el PPEE 2026.

“Nosotros somos un proyecto que respalda las acciones del gobernador y lo que yo observo en estos años es que le ha dado mucha importancia a la infraestructura, al desarrollo de infraestructura, y se nota. Yo recorro el estado permanentemente y puedo notarlo”, expresó, destacando el impacto en el avance económico.

Alanís Sámano enfatizó el efecto multiplicador de obras y que, auguró, concluirá el siguiente año con apoyo del Congreso a través del presupuesto.

La presidenta de la Jucopo ve en el presupuesto 2026 la oportunidad de cerrar proyectos clave:

“Las obras están en Morelia, otras en Uruapan, un número importante en el oriente del estado, pero también en el occidente. Sé que han estado promoviendo la construcción de obras importantes, de la reconstrucción de algunas carreteras, del mejoramiento de las vías de comunicación. Falta mucho por hacer, falta mantenimiento de algunas carreteras. Yo creo que hay que apostarle también a eso el siguiente año, y bueno, yo creo que es un componente muy importante del presupuesto".

rmr