Bancada de MC significa una sobrerrepresentación en el Congreso de Michoacán: Lariza Pérez

Pérez Campos adelantó que el Congreso no entrará en desacato de una sentencia del tribunal, no obstante, desde el PAN y el Legislativo se recurrirá a la ley, al insistir que se trata de una sobrerrepresentación y violar los derechos de los votantes que acudieron a las urnas en el 2021.

"Como partido político se va a recurrir, porque Óscar Escobar era emanado de Acción Nacional y llegó a este Congreso gracias al PAN, se va a recurrir por los derechos que tiene la gente que votó Si yo como ciudadana voto por una persona porque siento que su partido me representa y se cambia de partido político, a mi ya no me representa, también están coartando los derechos de la gente que eligió", dijo.

La panista negó que a ambos legisladores se les haya coartado su derecho a ser representados dentro del Congreso, pues al integrarse a la Representación Parlamentaria, siempre tuvieron un coordinador, que, en este caso, se trata del expriísta, Marco Polo Aguirre Chávez.

Por último, adelantó que el PAN recurrirá a la Sala Regional Toluca mediante un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (lo que conocemos con un JDC) y evitar la integración de la bancada naranja a nivel estatal.

rmr