Avanza Celeste Ascencio en trabajo legislativo; impulsará acciones afirmativas en reforma electoral, asegura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al considerar que se trató de un año legislativo fuerte y con grandes avances para Michoacán y el país, la senadora Celeste Ascencio Ortega alista un 2026 con diversas propuestas que fortalecerán a los grupos vulnerables, e irán de la mano con las iniciativas que enviará al Congreso de la Unión la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista para MiMorelia.com, se dijo agradecida con Michoacán por el apoyo que le ha dado para continuar con los trabajos en el Senado de la República. Avanzar en materia de pueblos originarios, del Poder Judicial, medio ambiente y salud, resaltó, fue parte de las actividades que se tuvieron este 2025.