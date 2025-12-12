Avanza Celeste Ascencio en trabajo legislativo; impulsará acciones afirmativas en reforma electoral, asegura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al considerar que se trató de un año legislativo fuerte y con grandes avances para Michoacán y el país, la senadora Celeste Ascencio Ortega alista un 2026 con diversas propuestas que fortalecerán a los grupos vulnerables, e irán de la mano con las iniciativas que enviará al Congreso de la Unión la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
En entrevista para MiMorelia.com, se dijo agradecida con Michoacán por el apoyo que le ha dado para continuar con los trabajos en el Senado de la República. Avanzar en materia de pueblos originarios, del Poder Judicial, medio ambiente y salud, resaltó, fue parte de las actividades que se tuvieron este 2025.
Recordó que uno de los grandes retos fue avanzar en la reforma del Poder Judicial, donde se escuchó y dialogó con las comunidades sobre la necesidad de construir un órgano más justo, transparente y cercano, pero principalmente que defienda las causas y abone a los derechos de los pueblos indígenas. Durante el periodo en el Senado, comentó, se cumplió con la aprobación de la Ley General del Agua y la prohibición del uso de vapeadores en la Ley General de Salud.
También destacó la presentación de diversas iniciativas en materia de Igualdad Sustantiva, así como el impulso de dos convocatorias a través de la Comisión de Derechos Humanos, que preside, relacionadas con la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la integración del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En materia de Derechos Humanos, comentó que el pasado 10 de diciembre se entregaron reconocimientos, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció a diversas dependencias federales que cumplieron con las recomendaciones emitidas, principalmente la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Fiscalía General de la República (FGR).
