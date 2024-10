Avala Ernesto Núñez cambios a la reforma de "supremacía constitucional"

"No hay riesgo porque no procederá respecto reformas del constituyente permanente y a mi me parece que es el máximo órgano de poder del país es el constituyente y sobre eso hay coincidencia. Como venía me parece que sí era muy delicado pero que bueno que se invitó a la reflexión y ahora no procederá respecto a reformas constitucionales que se aprueban en el constituyente. Antes era un estigma cambiar la constitución pero va cambiando la sociedad, las necesidades y me parece que hay que meterle mano"

Ernesto Núñez Aguilar