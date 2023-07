"Austeridad republicana" del gobierno seguirá costando vidas: Margarita López

"Supuestamente a los beneficiarios nos pagan cuando vamos a alguna reunión, yo en mi vida he recibido un peso. Yo estoy dentro del mecanismo de protección por lo que pasó con mi hija, por todo lo que hice por mi hija y los 6 atentados y el 'levantón' que he tenido a lo largo de estos años, no es porque yo lo quiera tener y sin embargo tengo dos elementos", dijo.

Finalmente, la congresista criticó que pese a las advertencias de amenazas hacia periodistas y defensores el gobierno federal no analice el riesgo, no les autoriza la protección o les asigna únicamente a un elemento de seguridad, y mencionó los homicidios de los periodistas de Zitácuaro, Roberto Toledo y Armando Linares, y del exautodefensa, Hipólito Mora Chávez.

rmr