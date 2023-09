Ausencia de Ebrard no nos impactará electoralmente: Citlalli Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a un llamado a Marcelo Ebrard Casaubón para permanecer en Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y en el proyecto de la Cuarta Transformación, la secretaria general del partido guinda, Citlalli Hernández Mora, negó que una posible salida del excanciller vaya a perjudicar en la votación a Morena en la jornada electoral del 2024.

Al acudir a la firma del acuerdo de unidad entre Claudia Sheinbaum Pardo y asociaciones civiles en Morelia, la secretaria del partido aseguró una construcción fuerte en ese instituto político, ante la base ciudadana, por ello mencionó, la posible salida de Ebrard significará una pérdida de liderazgo, más no de votantes.

"Con todo respeto lo digo: hemos construido un partido donde la fuerza radica en el pueblo y no en sus liderazgos, sin duda ningún proyecto político podría estar contento cuando se va algún liderazgo pero no afecta una posible campaña, ni el resultado electoral, la mayoría de la gente que simpatiza con nosotros continua en este proyecto, lo único es la pérdida de un liderazgo que esperamos que no sea así".

Si bien, reconoció el derecho de Ebrard Casaubón de interponer una queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena respecto al procedimiento de elección de la coordinadora de la defensa de la transformación, recordó que, el resultado a favor de Sheinbaum está reconocido por cinco de los aspirantes y confirmado por la Comisión de Encuestas del partido, así como de las cuatro encuestadoras espejo que participaron, una de ellas propuesta por el propio Ebrard.

Hernández Mora llamó al exsecretario de Relaciones Exteriores a enfocarse en el presente político a nivel nacional y del partido, ante lo que aseguró, será una competencia electoral entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

"Es un derecho que él tiene de plantear objeciones sobre el proceso, sin embargo, yo haría un llamado respetuoso y cariñoso a mirar que estamos en un momento en el que no podemos detenernos a mirarnos del ombligo hacia adentro, estamos frente una batalla electoral muy clara con dos proyectos de nación. Lo necesitamos activo, acompañándonos, fortaleciendo la cuarta transformación, pero respetaremos lo que él vaya a decidir".

RYE