Ausencia de diputados panistas en sesión del Congreso, por falta de seguridad: Lariza Pérez

Morelia, Michoacán, (MiMorelia.com).- Fue la falta de condiciones de seguridad la razón por la cual se ausentó la mayoría de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) de la sesión del Congreso de Michoacán celebrada el pasado jueves en una sede alterna y en la cual se aprobó la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, así como la procedencia de la denuncia de juicio político contra el exauditor, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

Lo anterior lo informó la coordinadora de la bancada panista, Lariza Pérez Campos, quien estuvo presente durante las dos sesiones extraordinarias del Poder Legislativo, y quien desmintió que, la ausencia de sus diputados tenía el propósito de hacer vacío en las sesiones.

Es de recordar que el Congreso se vio obligado a abandonar el Palacio Legislativo para realizar la sesión en un salón de fiestas resguardado por elementos de la policía estatal, y ubicado en la tenencia de Jesús del Monte, ante la manifestación de transportistas y de comuneros indígenas.

"Faltaban algunos diputados de llegar cuando ya no había paso, ni pasa subir en el cambio de sede, ni para bajar, todo fue en realidad porque la seguridad no estaba muy organizada y cuando unos ya estaban arriba ya no había condiciones. Estaban pocos policías y la seguridad no era mucha y muchos diputados pensaron que por seguridad no se podía llevar a cabo la sesión".

A pregunta expresa, la panista negó que existiera una urgencia de aprobar la Ley de Movilidad, si no que agendar el tema en la orden del día se basó en darle seguimiento a los tiempos, pues la nueva norma para Michoacán ya estaba lista para su votación.

Durante la primera sesión extraordinaria estuvieron presentes únicamente Lariza Pérez, César Palafox y Liz Hernández, mientras que a la segunda -suspendida por falta de quorum-, arribó la legisladora Laura Ivonne Pantoja.

RYE