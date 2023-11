Aspirantes al Senado opinan sobre la apertura de Morena al partido y a candidaturas

Apertura sí, pero con reservas

Carolina Rangel Gracida y Celeste Ascencio Ortega, también inscritas a la convocatoria por la senaduría reconocen a Morena como un movimiento que invita a la sumatoria de perfiles, no obstante, ambas coincidieron en cuidar el origen de quienes se involucren en el proyecto nacional.

La Secretaria de Seimujer, enfatiza los principios de Movimiento de Regeneración Nacional: no mentir, no robar y no traicionar, aspectos básicos a seguir a la hora de aceptar a nuevos cuadros con orígenes partidistas distintos, y que, en diversos casos, colaboraron con administraciones anteriores de partidos opositores.