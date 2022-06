Aspirantes a la presidencia deben conducirse con respeto: dirigente de Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los nombres que han circulado como posibles precandidatos de Morena para las elecciones presidenciales del 2024, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, pidió unidad y respeto entre todos, pues la prioridad debe ser darle continuidad al proyecto de la cuarta transformación.

“Siempre les he pedido a quienes aspiran a que nos conduzcamos con respeto, que consideremos siempre que no son adversarios, pero sí compañeros de un mismo movimiento, que quien quiera participar tiene que asumir que lo más importante es la continuidad del proyecto de transformación, es un proceso histórico que vive el país, que no se puede poner en riesgo por algún interés personal”, exhortó.

En su visita a Morelia para acompañar al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla en la celebración a un año de su triunfo electoral, el dirigente nacional de Morena descartó que algún funcionario público que pertenece al partido esté haciendo campaña electoral rumbo a la presidencia, ya que también tienen derechos políticos y pueden, dentro de lo que señala la ley, participar en actos políticos.

“Queremos vivir en una democracia plena, donde haya transparencia, que no haya simulación, que no haya tapadismos, si alguien tiene una aspiración lo manifieste, que dentro de lo que lo permita la ley, en cuanto a tiempos, en cuanto a días, pueda decirle a la ciudadanía: aquí estoy, yo propongo esto”, señaló.

Aunque hay quienes consideran que es una campaña permanente para no perder militantes en Morena, Mario Delgado respondió que no es una campaña, sino una nueva forma de gobernar.

“Además siempre lo dijimos: con el pueblo todo, sin el pueblo nada, los gobiernos deben estar ahora cercanos a la gente, ese es el estilo de Morena, de eso se trata esta transformación, que haya gobiernos que le rindan cuentas”, apuntó.

Respecto a las divisiones en Michoacán dentro del partido, el dirigente nacional de Morena descartó que el instituto político esté fragmentado y por eso el proceso de renovación de la presidencia estatal será democrático, transparente e incluyente.

Reconoció el trabajo que ha desempeñado actualmente la dirigente estatal, Giuliana Bugarini, quien ha priorizado el diálogo dentro del partido.

“Fragmentado no, vamos estamos en medio de un proceso, yo reconozco el trabajo que ha hecho Giuliana, ha tenido una extraordinaria actitud de diálogo, de integración, estamos abiertos a un proceso, en el que todos podrán participar, no vamos a excluir a nadie, porque Morena no es de nadie, de ningún grupo o persona, es del pueblo”, sostuvo.

