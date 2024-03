Aspirantes a algún cargo prefieren renunciar a pedir permiso a la delincuencia: PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, aseguró que los aspirantes a algún cargo de elección prefieren renunciar a sus aspiraciones antes que pedir permiso a los grupos delictivos para poder recorrer territorios.

Valencia Reyes recordó que son 10 los perfiles de su partido los que se bajaron de la contienda por no prestarse a las solicitudes de la delincuencia.

En ese sentido, reconoció un gran esfuerzo por parte de las y los ciudadanos que aspiran a una candidatura, por animarse a hacer política en medio de un clima de inseguridad.

"Realmente lo que ha pasado es que los delincuentes los mandan llamar y ellos prefieren no participar. 10 de los aspirantes que ya perfilábamos no participaron por no prestarse a esto. Yo creo que mis compañeros hacen un gran esfuerzo por hacer política en esa circunstancia de lo que estamos haciendo. Pero de que pidan permiso, no", dijo.

El líder partidista añadió que pese a la inseguridad ha recorrido el estado y ha permanecido cerca y al pendiente de lo que sucede en cada región.

"He recorrido todo el estado con el riesgo de que implica el hacer política en Michoacán, pero hemos recorrido todo el estado. El fin de semana estuvimos en Atapaneo, Tuxpan Sahuayo, hemos estado muy pendientes de la política en cada región del estado", agregó.

Finalmente, no descartó que más perfiles desistan por cuestiones de inseguridad.

