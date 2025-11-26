Política

Asegura Morena que volverá a ganar Michoacán en el 27; no le hace ruido la posible aspiración de Grecia Quiroz

Asegura Morena que volverá a ganar Michoacán en el 27; no le hace ruido la posible aspiración de Grecia Quiroz
FB: Jesús Mora
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) volverá a gobernar Michoacán en 2027, aseguró el dirigente estatal, Jesús Mora, al precisar que serán los ciudadanos quienes den el voto al partido guinda por los resultados que hoy se tienen en la entidad y el país.

Comentó que la posible aspiración de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, no le hace ruido al partido, pero que sí tiene derecho a contender, toda vez que cuenta con sus derechos político-electorales plenos.
"Nosotros estamos convencidos de que Morena representa una primera fuerza política en Michoacán y en el país, una fuerza política que hemos logrado construir en base a mucho esfuerzo, sacrificio y gracias al respaldo ciudadano"
dijo

Con esto, puntualizó que la persona que sea el o la candidata al Solio de Ocampo por el partido guinda llegará a través de la vía democrática y del voto popular, con la confianza de la ciudadanía y una oferta programática y plataforma política que permita seguir con la transformación de Michoacán.

Te puede interesar:
Sheinbaum pide respeto hacia Grecia Quiroz tras declaraciones de Noroña
Asegura Morena que volverá a ganar Michoacán en el 27; no le hace ruido la posible aspiración de Grecia Quiroz

RPO

MORENA
Jesús Mora
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com