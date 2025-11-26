Asegura Morena que volverá a ganar Michoacán en el 27; no le hace ruido la posible aspiración de Grecia Quiroz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) volverá a gobernar Michoacán en 2027, aseguró el dirigente estatal, Jesús Mora , al precisar que serán los ciudadanos quienes den el voto al partido guinda por los resultados que hoy se tienen en la entidad y el país.

"Nosotros estamos convencidos de que Morena representa una primera fuerza política en Michoacán y en el país, una fuerza política que hemos logrado construir en base a mucho esfuerzo, sacrificio y gracias al respaldo ciudadano"