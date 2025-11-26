Asegura Morena que volverá a ganar Michoacán en el 27; no le hace ruido la posible aspiración de Grecia Quiroz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) volverá a gobernar Michoacán en 2027, aseguró el dirigente estatal, Jesús Mora, al precisar que serán los ciudadanos quienes den el voto al partido guinda por los resultados que hoy se tienen en la entidad y el país.
Comentó que la posible aspiración de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, no le hace ruido al partido, pero que sí tiene derecho a contender, toda vez que cuenta con sus derechos político-electorales plenos.
RPO