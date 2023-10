Asegura Memo Valencia que no acudirá a reunión durante visita de Xóchitl Gálvez a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, aseguró que no acudirá al encuentro que sostendrá Xóchitl Gálvez con los partidos del Frente Amplio en Michoacán durante su visita a la entidad, programada para este fin de semana.

Lo anterior, aseguró, se trata de una decisión personal, toda vez que el Partido Acción Nacional (PAN), tanto su dirigencia estatal como sus legisladores locales, no han dado una explicación y una justificación del por qué de su voto a favor para la designación del auditor Marco Antonio Bravo Pantoja.

"No participaré en las actividades del fin de semana, porque yo pedí una postura formal antes de que viniera Xóchitl y solamente se han emitido boletines (...) a mí no me genera confianza", señaló en rueda de prensa.

Valencia Reyes reiteró que los legisladores del albiazul y su dirigencia son quienes pusieron en riesgo la alianza e, incluso, expusieron a Xóchitl Gálvez.