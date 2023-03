Así han cambiado las filas de los diferentes partidos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorela.com).- En los últimos meses se han dado diversos cambios de escenarios al interior de los diferentes partidos políticos con presencia en Michoacán, dejando huecos en algunos y adhesiones en otros.

Estos fueron los cuadros políticos que abandonaron a su partido de origen:

- 31 de diciembre: El último día del 2022, a unas horas de año nuevo se dio a conocer que, Arturo Estrada Barriga, presidente municipal de Quiroga abandonó al Partido Encuentro Solidario (PES). El alcalde por el momento se mantiene como independiente, a pesar de que en entrevista en febrero, reconoció haber recibido varias ofertas.

- 18 de enero: Tras varios encuentros entre militancia de Movimiento Ciudadano (MC) en los que participaba el excandidato a la gubernatura, Carlos Herrera Tello, el alcalde de Yurécuaro, Moisés Navarro Arellano, decidió abandonar las filas del partido naranja.

- 26 de enero: "Moi" Navarro fue presentado formalmente como parte de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido al que, a decir de su dirigente, Juan Pablo Celis Silva, el ex MC llegó por su propio pie.

- 23 de febrero: Luego de varios episodios de confrontación con la dirigencia del Partido Acción Nacional, Oscar Escobar Ledesma, renunció al PAN, después de 18 años de militancia.

- 03 de marzo: Tomando por sorpresa a muchos, y después de 23 años de militancia, llegando incluso a la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Manríquez González, renunció al PRD.

- 06 de marzo: Tan solo tres días después, Manríquez asumiría el cargo de Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán.

- 21 de marzo: Fue el día en el que finalmente Oscar Escobar se decidió a "brincarle" a MC Michoacán, hecho que se haría público cuando el e panista posó a lado de Dante Delgado, presidente nacional de ese partido.

- 23 de marzo: Apenas hace unos días Morena dio a conocer la sumatoria de cinco perfiles a sus filas: los regidores del PRI en Charapan y Tzintzuntzan: Salvador Santos Elías y Abraham Aparicio Núñez; del PRD la síndica de Huandacareo, Estela Ábrego Ruíz; y los regidores también de Charapan: Agustín Murguía Covarrubias y Luis Reyes Santos.

PRD minimiza salidas

Para el dirigente del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, las últimas salidas de cuadros perredistas no son se preocupación y tampoco tomaron por sorpresa al partido. En cuanto a la síndica de Huandacareo aseguró que se debió a presiones políticas y en Charapan, dijo, fue por diferencias personales entre el regidor y el presidente municipal.

"La verdad es que no nos preocupa, debo de decir siempre que hay una baja de un compañero lo lamentamos mucho, pero lo digo con mucha responsabilidad, no es algo que nos esté preocupando, hay que sernir bien al PRD para saber quienes estamos de manera sólida, fuerte con principios y convicciones, y sobre esa gente vamos a trabajar, no vamos a andar buscando gente que ve al partido como una chamba".

En entrevista con MIMORELIA.COM mencionó que, de las últimas bajas que sufrió el partido en los últimos meses, en la mesa del PRD únicamente están dos renuncias formales: la de Víctor Manríquez y otro compañero de Uruapan.

