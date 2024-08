Araceli Saucedo traicionó principios con los que pidió voto de michoacanos: Beto Lucatero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Humberto Lucatero, quien fuera compañero de fórmula de la ahora senadora electa, Araceli Saucedo, aseguró que ella, al sumarse a Morena, traicionó los principios con los que pidió el voto de las y los michoacanos.

“Principalmente su discurso fue siempre un discurso coherente con los principios de esta coalición, entre ellos, la defensa de las instituciones, esas que hoy están amenazadas por este Plan C, la de nuestra democracia y, sobre todo, la de los contrapesos. Ese discurso siempre fue muy firme, siempre en su campaña. Eso sí habla de una traición a los principios con los que fue a pedir el voto de los michoacanos”.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, el panista recordó que luego de que ella tocara las puertas de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional para pedir la confianza de sus militancias, alcanzó 652 mil votos, de los cuales más de 300 mil fueron del albiazul y 200 mil del partido tricolor, todos ellos, votos de ciudadanas y ciudadanos que votaron por el proyecto de una coalición contrario a lo que propone la 4T.

“Es indignante, estamos molestos con la decisión porque hay una invitación abierta del PAN, que se la hago yo directamente el día 3 de junio, un día después de la elección para que se incorpore a la bancada del PAN, sabiendo que el PRD había perdido el registro”, recordó.

El excandidato señaló que la senadora electa afirmó que ya no quedaba nada del PRD, situación que, dijo, no justifica el sumarse a Morena, porque no han desaparecido las y los michoacanos que votaron por ella y que confiaron en ella y el proyecto.

“En el evento donde se presentó a los senadores, ella, en un tono burlesco, decía que no queda nada del PRD, que el partido desapareció, lo que no desapareció somos los michoacanos, los que confiamos en ella, los que le vamos a exigir, los que vamos a estar al pendiente de su trabajo legislativo, los que siempre le vamos a recordar que debió estar ahí para defender la democracia y las instituciones y no para hacerse cómplice del régimen”.

A la par señaló que hay muchos militantes perredistas que están inconformes e indignados con la decisión que tomó Araceli Saucedo, quien, dijo, busca disfrazar una negociación de su proyecto personal, con un argumento de una decisión de izquierda o derecha.

“Cuál sería el ofrecimiento, solo ella lo sabe, lo que nosotros sí teníamos claro es que necesitábamos una legisladora que defendiera el estado y hoy la perdimos”, concluyó.

RYE