Araceli Saucedo compromete combate a la corrupción y recuperar programas sociales durante su visita en Juárez

Benito Juárez, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Basta de simulaciones!, de decir que se combate la corrupción cuando en realidad se navega en ella, hay que decirlo claro, no más sobres amarillos, no más ligas y no más moches para la realización de obra pública, recalcó Araceli Saucedo Reyes, candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México al Senado de la República, durante su visita al municipio de Juárez.

Durante una gira de trabajo por este municipio con su compañero de fórmula, Beto Lucatero, se visitó el empaque de guayaba en donde comprometieron impulsar propuestas legislativas que atiendan las necesidades que tienen los productores en nuestro estado y país.

Al reunirse con militantes de los partidos PAN, PRI y PRD, y realizar un recorrido en el mercado municipal de Juárez, la candidata condenó los hechos que de manera cotidiana son expuestos públicamente en investigaciones periodísticas sobre la corrupción que impera desde los más altos niveles del ejercicio gubernamental federal, y sobre los que de manera sistemática hay una negativa de asumir responsabilidades o al menos el compromiso de investigar.