Aquila y Zinapécuaro, municipios con condiciones difíciles para elección: Más Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jesús Remigio García Maldonado, dirigente del partido Más Michoacán, reconoció que los municipios de Zinapécuaro y Aquila tienen condiciones difíciles en materia de seguridad para la elección, en donde, incluso, los habitantes de las comunidades de Zinapécuaro no quieren participar.

En ese sentido, afirmó que tanto el INE como IEM, en su calidad de órganos electorales, desconocen o tienen otra realidad de lo que se vive día a día en los municipios y sus comunidades.

Ello, luego de asegurar que durante la elección pasada supervisores electorales del INE y funcionarios del IEM, principalmente los secretarios de los consejos distritales municipales, se enfrentaron a diversas “dificultades”, situaciones que no reconocieron los órganos electorales en su momento, lo cual provoca que para el presente proceso electoral no se tenga un mapa real de la situación que se vive en los municipios.

“Nos dijeron que no cuentan, esa falta de conexión con la realidad terrenal de abajo, de los municipios, de las localidades nos explican por qué no tienen un mapa bien identificado serio y real (...) pareciera que no lo ven ni los poderes públicos del Estado Michoacano ni los federales, ni los órganos electorales”.

García Maldonado refirió que la clara injerencia de la delincuencia organizada es una enfermedad, un virus, que ataca el sistema democrático y que cada proceso electoral surge con nuevas variantes, por lo que lo que hoy se vive en el proceso electoral presente, no es lo mismo a lo que se vivió en las elecciones pasadas, situación, que reiteró, las autoridades electorales no ven.

"Cuando uno plantea el protocolo de seguridad, avientan la papa caliente diciendo que eso no me toca a mí, que eso no es tema, creo que debemos despojarnos de esas visiones y ver una idea más integral, más completa de cómo resguardamos la integridad y la libertad de los procesos electorales y eso hace falta".

