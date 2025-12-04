Aprueban 49 leyes de ingresos municipales para 2026 en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Sesión Extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó 49 leyes de ingresos municipales para el Ejercicio Fiscal 2026, por lo que, hasta ahora, se ha dado certeza jurídica a 99 ayuntamientos michoacanos, a fin de que tengan posibilidades de solventar las necesidades propias de sus municipios y de sus gobernados.

Al votar a favor de las propuestas presentadas por las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, se autorizaron incrementos del 3 al 6 por ciento en cuotas y tarifas; mientras que, por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, del 3 al 10 por ciento.

Los municipios de Huaniqueo y Pátzcuaro, en sus iniciativas, no solicitaron incrementos; mientras que, en Aguililla, Apatzingán, Venustiano Carranza, Tanhuato y Zináparo se ajustaron los incrementos por concepto de agua potable, debido a que solicitaron cifras superiores a la inflación, respecto de las contenidas en la ley de ingresos del ejercicio fiscal vigente.

Al respecto, en los dictámenes se precisó que se realizaron los ajustes que se consideraron pertinentes con base en los criterios aprobados por dichas comisiones, en congruencia con las condiciones económicas actuales, sin repercusiones significativas en el bolsillo de los ciudadanos ni en la hacienda municipal.

El Pleno aprobó las leyes de ingresos de los municipios de Angangueo, Ario de Rosales, Buenavista, Charo, Cherán, Chilchota, Coahuayana, Coalcomán, Contepec, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huaniqueo y La Piedad.

También de Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellanos, Morelos, Nuevo Parangaricutiro, Numarán, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Santa Ana Maya, José Sixto Verduzco, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec y Tingüindín.

Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tzitzio, Uruapan, Yurécuaro, Zacapu, Zinapécuaro, Zitácuaro y Tlalpujahua ya cuentan con las cuotas, tarifas y los conceptos de ingresos que la Hacienda Pública Municipal tiene derecho a percibir.

Cabe resaltar que los integrantes de ambas comisiones recibieron dichas leyes por parte de cada uno de los municipios michoacanos, para su análisis y la realización de adecuaciones que consideraron necesarias para el buen manejo del recurso público.