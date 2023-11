Aprueba 75 Legislatura convocatoria para Consejeros de la CEDH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de la 75 Legislatura aprobaron por unanimidad la convocatoria pública para la elección de Consejeros propietarios y suplentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Esta convocatoria está dirigida a universidades, organismos sociales, colegios, profesionistas y a la sociedad en general, para que participen en el registro de propuestas de candidatas a los cargos referidos.

Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes, están: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; contar con preparación académica y experiencia en materia de derechos humanos; distinguirse por su servicio, interés y participación en la defensa, difusión y promoción de los derechos humanos; no ser dirigente o candidato de partido político alguno; no desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público; no ser ministro de algún culto religioso o miembro activo de las fuerzas armadas del país; y, no haber sido condenado por delito doloso, o haberse encontrado sujeto a un procedimiento de queja del que haya derivado recomendación.

El período de recepción de solicitudes será los días lunes 27 y martes 28 de noviembre del presente año, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos, comparecerán ante las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, donde contarán con un tiempo máximo de hasta cinco minutos para exponer su visión, conocimientos y experiencias en materia de derechos humanos; perfil que permitirá una mejor evaluación de cada aspirante.

Posterior a esto, las Comisiones Unidas presentarán un dictamen ante el Pleno Legislativo con una terna de los aspirantes mejor calificados, para que se lleve a cabo la elección final de los consejeros, quienes ocuparán el cargo durante los siguientes dos años a partir de su toma de protesta.

Para consultar la convocatoria en congresomich.gob.mx/file/acuerdo-435_09-11-23.pdf