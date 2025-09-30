Apoyo de Morena a Adán Augusto, pese a críticas internas

El legislador explicó que los documentos que circularon sobre su situación fiscal fueron modificados con el objetivo de desacreditarlo. Por ello, hizo públicas sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024.

“No, nunca le he debido un centavo al fisco”, aseguró, al detallar que los pagos reportados son parciales y se registran directamente desde la aplicación bancaria.

Respecto a versiones sobre presuntos contratos irregulares durante su gestión en Tabasco, señaló que investigó la supuesta empresa implicada y constató que no está registrada como proveedora del gobierno. Además, subrayó que al ocupar la Secretaría de Gobernación pidió licencia como notario, por lo que “nunca existió un conflicto de interés”.

El senador coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en que no hay “fuego amigo” dentro de Morena; sin embargo, dijo que conoce el origen de las acusaciones y lo revelará en su momento.

También comentó que mantiene comunicación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no se han reunido en los últimos meses.

Finalmente, al referirse al caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco señalado como líder de una organización delictiva, López Hernández admitió que de haber sabido sobre los vínculos ilícitos nunca lo habría designado en el cargo.