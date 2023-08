Apoyo a reelección de Alfonso Martínez se definirá con partidos: PRI Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, definirá en reuniones con las dirigencias del PAN y PRD su apoyo a Alfonso Martínez Alcázar para una posible reelección en la presidencia municipal de Morelia.

En rueda de prensa, el dirigente del partido en el estado, Guillermo Valencia Reyes, no descartó el apoyo del PRI al actual alcalde moreliano, sin embargo, dijo, no será con Alcázar con quien se tome la decisión directamente.

Esta declaración es luego de informar sobre una reunión entre ambos hace unos días, encuentro en el que se priorizaron temas de la seguridad en la capital y pláticas de amistad.

"No hablamos de temas políticos porque no lo voy a hablar con él, ese tipo de decisiones las vamos a tomar a nivel de presidencias de partidos, no con un presidente municipal. La decisión de si vamos o no juntos la voy a hablar con Cuquita, que es la dirigente de Acción Nacional y con alguien del PRD cuando quieran entrarle al diálogo, no lo voy a ver con Alfonso".

Si bien, Valencia Reyes no descartó el apoyo del PRI al actual edil capitalino para una reelección, dijo, la posibilidad es muy lejana y sin determinarse aún.

"Esa decisión no la voy a hablar con él y tampoco lo descarto, hay una posibilidad, lejana pero la hay".

RYE