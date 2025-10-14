Apostarle a la producción y al bienestar para combatir la inseguridad: senadora Sasil de León

La senadora vinculó la producción y el bienestar en los estados como una manera de combatir la inseguridad.

“Sin lugar a dudas se puede traducir en seguridad: si tenemos seguridad, pues todo camina bien, por supuesto, la parte empresarial, la parte gubernamental, la sociedad, es indispensable que la tengamos y estamos haciendo un esfuerzo porque también como Cámara Revisora nos tiene que llegar en diciembre para que podamos tenerla homologada a más tardar en febrero", proyectó.

De León Villard aprovechó la visita para elogiar a Morón Orozco como un senador responsable y que representa los intereses de Michoacán.

“Es un senador que representa profundamente no solo los valores de la Cuarta Transformación de nuestro movimiento, sino que al pueblo michoacano lo representa con mucho orgullo, pero con mucha responsabilidad, sin regateo alguno y que lo vamos a estar apoyando, sin lugar a duda tiene más futuro que pasado y que lo vamos a ver aquí dentro de muy poco o permanentemente en el estado de Michoacán”, afirmó.

La gira del senador Raúl Morón busca unir fuerzas con diversos sectores para el desarrollo. Sasil de León, representante de Chiapas, ve en el Plan México un camino para la paz, con el puerto de Lázaro Cárdenas como motor económico.

