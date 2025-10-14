Apostarle a la producción y al bienestar para combatir la inseguridad: senadora Sasil de León

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora por Morena, Sasil de León Villard, vicepresidenta del grupo parlamentario en el Senado, acompañó al michoacano Raúl Morón Orozco en una gira por el estado, donde se reunieron con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán (CCEEM).
En entrevista con MIMORELIA.COM, De León Villard enfatizó que la producción y el bienestar son esenciales para la seguridad, en un contexto en donde uno de los 18 Polos del Bienestar se asentará en Lázaro Cárdenas, el segundo puerto más importante de México.
La senadora de Chiapas, aliada de Morón en la Junta de Coordinación Política, respaldó la agenda de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, estrategia que, aseguró, vendrá a traer paz. En este sentido, aplaudió la aprobación en el Senado de la integración de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas y la Ley General contra la Extorsión, inspirada en la norma michoacana.
Sasil de León llamó a acelerar los trabajos legislativos en la Cámara de Diputados para tener en diciembre lista y en vigor la Ley contra la Extorsión, y posteriormente que las 32 entidades homologuen sus leyes locales con la federal.
La senadora vinculó la producción y el bienestar en los estados como una manera de combatir la inseguridad.
“Sin lugar a dudas se puede traducir en seguridad: si tenemos seguridad, pues todo camina bien, por supuesto, la parte empresarial, la parte gubernamental, la sociedad, es indispensable que la tengamos y estamos haciendo un esfuerzo porque también como Cámara Revisora nos tiene que llegar en diciembre para que podamos tenerla homologada a más tardar en febrero", proyectó.
De León Villard aprovechó la visita para elogiar a Morón Orozco como un senador responsable y que representa los intereses de Michoacán.
“Es un senador que representa profundamente no solo los valores de la Cuarta Transformación de nuestro movimiento, sino que al pueblo michoacano lo representa con mucho orgullo, pero con mucha responsabilidad, sin regateo alguno y que lo vamos a estar apoyando, sin lugar a duda tiene más futuro que pasado y que lo vamos a ver aquí dentro de muy poco o permanentemente en el estado de Michoacán”, afirmó.
La gira del senador Raúl Morón busca unir fuerzas con diversos sectores para el desarrollo. Sasil de León, representante de Chiapas, ve en el Plan México un camino para la paz, con el puerto de Lázaro Cárdenas como motor económico.
rmr