Apatía política, el rival a vencer en elecciones: Daniela de los Santos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la diputada local Daniela de los Santos Torres el rival a vencer en las campañas electorales y en la posterior jornada de votaciones es la apatía de un sector de la ciudadanía hacia la política en general.

"El rival a vencer no es el abstencionismo, es la ciudadanía que está apática hacia la política, quien dice ya no creo en los partidos o no voy por ningún".

La de este 11 de abril será la última sesión de la priísta, pues ya presentó su solicitud de licencia ante la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, y por el período del 13 de abril al 3 de junio, con la intención de dedicarse totalmente a su campaña política en el distrito XVII, Morelia.

Para la priísta los tiempos de campañas generan descuido en las labores legislativas.

"Me parece que es siempre lo mejor porque las campañas son muy absorbentes y es importante que el trabajo del Congreso no se descuide, esta será la última sesión".

No obstante, De los Santos Torres, adelantó, estará regresando después de la jornada electoral, ante su interés de que prosperen tres iniciativas relacionadas con derechos de las infancias y con el Centro de Justicia Infantil.

RYE