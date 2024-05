Anuncian René Valencia y Ana Brasilia Espino fondos económicos de apoyo a mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La creación de fondos para apoyos para madres jóvenes, mujeres víctimas de violencia y mujeres jefas de familia son algunos de los compromisos que anunciaron el candidato a la alcaldía de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Valencia Reyes, y la candidata a síndico, Ana Brasilia Espino.

“No se trata de ir a dar becas como otros gobiernos lo dan, no se trata de dar dinero por dar, no se trata de que a lo mejor se están preguntando y digan de dónde van a dar tanto dinero para los fondos, no, también va a haber programas de autoempleo y se les puede ayudar, hay fondos federales, hay hasta fondos internacionales para la atención a la violencia contra las mujeres, se trata de gestionar adecuadamente, con eficiencia y eficacia”, afirmó Ana Brasilia.

En su rueda de prensa semanal, la candidata a síndico detalló que además se buscará la creación de fondos destinados al desarrollo económico y empoderamiento de las mujeres y el incremento al recurso que se destina a la instancia municipal de la mujer, el cual, dijo, se deberá aplicar con estrategia y no solamente a talleres de capacitación.

A la par, consideró que a pesar de que Morelia tiene varios años con la Alerta de Violencia de Género (AVG) no se ha cumplido con los puntos de acción que marca la misma, por lo cual, dijo, en caso de llegar al Ayuntamiento de Morelia se buscará atender 30 acciones específicas, algunas de las cuales tienen que ver con la creación de módulos de atención inmediata, el fortalecimiento de agrupaciones de seguridad pública especializada en atención a la violencia contra las mujeres, la adquisición de patrullas para uso exclusivo de hechos relacionados con violencia de género, la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos, vigilancia y la seguridad en el transporte público, así como el rastreo por georeferenciación.

“Si nos damos cuenta, solamente con estos puntos, de manera muy general, un tema tan importante como ya lo hemos dicho que lacera a nuestra sociedad no ha sido atendido, es un derecho primigenio fundamental el derecho a la vida, a todos nos interesa, a todos nos afecta”, añadió la candidata.

Finalmente, René Valencia aseguró que él no llegará a la alcaldía de Morelia a pelear con el gobernador del estado ni con cualquiera de las candidatas que lleguen a la Presidencia de la República, sino que promoverá la coordinación entre los distintos niveles a fin de alcanzar más recursos para el municipio, atender el sector de las mujeres y otros sectores.

“Yo no voy a llegar a pelearme con el gobernador ni con la que quede de presidenta. Voy a pelearme con los delincuentes”, concluyó.

RYE