Anuncia Movimiento Nacional EbrardOrista visita de Marcelo Ebrard a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de ser promotores de Marcelo Ebrard en Michoacán y sea designado para encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, agrupaciones anuncian la visita de Marcelo Ebrard este fin de semana a la ciudad donde se reunirá con empresarios, asistirá al Festival Internacional de Cine de Morelia a invitación de la Organización Ramírez y tendrá un encuentro con liderazgos de las expresiones que apoyan su proyecto.

Integradas por el diputado Juan Carlos Barragán coordinador del Movimiento Nacional EbrardOrista, la diputada Julieta García, Wilberth Rosas Monje, representante de Avanzada Nacional, Víctor Alcocer del grupo “Diversidad de Jóvenes Michoacanos”, el ex diputado local Guadalupe Juan Carlos Corona, el ex diputado federal Gonzalo Herrera, la ex diputada federal María Chávez, Eliu Silva de la coordinación nacional de Marcelo y Alejandro Mercado coordinador de la Agrupación Mano a Mano.

De acuerdo con los integrantes, no se trata de una campaña anticipada, mucho menos de dividir el partido, se trata de que el pueblo conozca todos los perfiles y elija el mejor de Morena para encabezar el proyecto presidencial de 2024.