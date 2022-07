Antes de despedir trabajadores; revisar plantilla laboral y sueldos de Jucopo, señalan diputados

El legislador Juan Carlos Barragán Vélez fue el primero en lanzar señalamientos directos en contra de Calderón Torreblanca, al precisar que "la cuarta transformación llegó al Congreso del estado y se deben de respetar los principales preceptos, no mentir, no robar y no traicionar, por eso no estamos de acuerdo al trato indigno que se les da a los trabajadores".

La diputada de Verde Ecologista Margarita López Pérez se sumó a las acusaciones al recordar que ha solicitado que se transparente el tema de los recursos del Congreso, al precisar que "sabemos cuantos colaboradores tenemos cada quien, todos nuestros huevos están en una sola canasta y están con el coordinador Fidel, queremos que se den a conocer las listas de los trabajadores, sabemos que hay plazas de 70 mil pesos que están en esa canasta", acusó.

Al responsabilizar a la bancada morenista, el diputado del grupo parlamentario del PRD, Víctor Manríquez González, dijo que "en el PRD no tenemos ese problema, pero si vemos excesos de personal en las oficinas de morena, siempre he pedido que no haya distinción en diputados, no puede haber diputados de primera y de segunda", señaló.

AC