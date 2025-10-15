"Ante una necesidad, nace una lucha": Celeste Ascencio lleva las voces de las mujeres al Zócalo capitalino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la XXV Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo de la Ciudad de México, la senadora de la República por Michoacán, Celeste Ascencio, presentó el libro colectivo MujerEs Michoacán, una obra que da voz a las historias reales de mujeres que han transformado sus comunidades desde distintos frentes.

El evento, que reunió a escritoras, periodistas, feministas, mujeres indígenas, activistas y liderazgos políticos, fue un emotivo reconocimiento a las luchas históricas y actuales de las mujeres en México. En su intervención, la senadora destacó la importancia de visibilizar estas historias:

“MujerEs Michoacán nace con el objetivo de reconocer y visibilizar las luchas de las mujeres, abrir paso a la agenda feminista y valorar el trabajo que, desde cada trinchera, hemos hecho por construir un país más justo e igualitario”, afirmó la legisladora ante un público diverso y comprometido.

En esta cuarta presentación del libro, Celeste Ascencio estuvo acompañada por Daniela Campero, activista de Morena y reconocida defensora de los derechos de las mujeres, quien compartió su reflexión sobre el impacto de la obra:

“Este libro no solo recoge testimonios, también nos recuerda que la transformación de México tiene rostro de mujer. Celebro esta iniciativa que reconoce nuestras luchas y fortalece nuestra memoria colectiva”, expresó Campero.