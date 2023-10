Ante diputados, IEM justifica presupuesto para proceso electoral 2024

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, se reunió con los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales a fin de revisar la primera proyección del presupuesto a ejercer en el proceso electoral 2024, para el cual se estima un aumento alrededor de los 100 millones de pesos en comparación con la jornada electoral del 2021.

Al desglosar las diversas actividades, contrataciones de personal, habilitaciones de inmuebles para llevar a cabo el voto, arrendamientos de vehículos, capacitaciones, papelería, impresión de boletas y el PREP, el consejero adelantó un recurso de 798 millones de pesos.

Este es el primer acercamiento entre el IEM y el Congreso de Michoacán para analizar un posible presupuesto para el proceso electoral, no obstante, Hurtado Gómez reconoció que el proyecto deberá analizarse y votarse por el Consejo General de Instituto, y se espera un segundo encuentro, pero ahora con integrantes de las Comisiones Unidas de Programación y Presupuesto, y la de Hacienda.

"Es un tema que digo con mucha prudencia porque no es aún una determinación, esto tiene que pasar primero por Consejo General para que realmente sea válido; ahorita traemos una proyección abajito de los 800 millones, que es lo que nosotros más o menos estaríamos esperando y solicitando. Prácticamente del 2021 a ahorita, la diferencia sería de 100 millones de pesos", reconoció.

De los 798 millones de pesos, detalló, 374 estarían destinados a las prerrogativas de los 11 partidos políticos, y 424 millones a gastos de operación.

A pregunta expresa de la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, Eréndira Isauro Hernández, el presidente del órgano electoral michoacano, reconoció que, de los 45 millones de pesos de aumento para el ejercicio fiscal del 2023, se contemplaron algunos rubros como anticipos de impresión de boletas y del PREP, no obstante, refirió, ese recurso se está tomando en cuenta para el 2024 pero se necesita inyectarle más presupuesto al IEM para garantiza el proceso.

Incluso, Ignacio Hurtado se comprometió a rendir informes mensuales de gastos del siguiente año, con el objetivo de que las cuentas sean claras para los diputados.

"Yo me puedo comprometer en algún momento a través de ustedes, a través de otras comisiones, a estar rindiendo informes mensuales de gastos, yo no tendría ningún problema en este sentido, lo hacemos a través de nuestra plataforma de transparencia y nuestra comisión de administración. Créanme que entre más claras queden las cosas es mejor para nosotros, porque, además, si el principal activo de la institución es la confianza, no nos vamos a meter en cosas indebidas", respondió el consejero a los cuatro diputados.

Presentes estuvieron Eréndira Isauro (Morena), Adriana Hernández Íñiguez, Liz Alejandra Hernández Morales (PAN) y Reyes Galindo Pedraza (PT).

RYE