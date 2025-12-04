“Anexos, resultado de políticas fallidas contra las drogas”: diputado Carreño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, señaló los anexos apócrifos como una consecuencia directa de la guerra fallida contra las drogas y exigió un enfoque integral que incluya la regulación de la marihuana y atención de salud pública.

Dos adolescentes involucrados en la ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el 1 de noviembre de 2025, se conocieron en un centro de rehabilitación ubicado en esa ciudad.