“Anexos, resultado de políticas fallidas contra las drogas”: diputado Carreño

NAOMI CARMONA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, señaló los anexos apócrifos como una consecuencia directa de la guerra fallida contra las drogas y exigió un enfoque integral que incluya la regulación de la marihuana y atención de salud pública.

Dos adolescentes involucrados en la ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el 1 de noviembre de 2025, se conocieron en un centro de rehabilitación ubicado en esa ciudad.

“El tema de los centros, los famosos anexos, es el resultado de una política fallida del tema de drogas. Lo hemos dicho desde Movimiento Ciudadano: el tema de las drogas o de los psicotrópicos tiene que ir acompañado de un tema integral”
sentenció Carreño

El legislador propuso tres ejes: legalización controlada de la marihuana para cortar el gancho del narco hacia drogas duras, inversión en deporte y cultura, y tratar la adicción como problema de salud pública.

“Eso conlleva inversión en centros del gobierno, regularizados, certificados, para atender a las personas que tienen un problema de drogadicción. Cosa que hoy no sucede; sucede en una medida muy pequeña por el poco presupuesto que se tiene, por la visión que tiene el gobierno de una política de drogas fallida”.
Criticó que muchos anexos son apócrifos, pues, ante la falta de regulación y vigilancia de estos centros, en un inmueble común se instala mobiliario y se cobran 20 mil pesos por "paciente", ironizó.

Carreño insistió en que regular la marihuana no solo controlaría la calidad, sino que generaría recaudación vía IEPS para financiar centros públicos. "Sin política integral, los centros seguirán siendo fábrica de violencia", advirtió.

