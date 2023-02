Andrea Villanueva lamenta improductividad en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Andrea Villanueva Cano, reconoció la parálisis legislativa que permea en el Congreso de Michoacán, haciendo de la LXXV una legislatura improductiva.

Para la panista, es innecesario que en cada sesión en el Pleno, se presenten una gran cantidad de iniciativas, las cuales se sumarán a las que ya están en comisiones, además de señalar que algunos de sus homólogos suban hasta seis veces para darle lectura a iniciativas, puntos de acuerdo o exhortos, actitud que mencionó, "alenta" los procesos legislativos.

Andrea Villanueva ya fue diputada en la LXXIII Legislatura, pero además encabezó el área de comunicación y ha sido asesora. Con base en su experiencia en el Congreso Local, aseguró, nunca antes había visto tal improductividad:

"A mí no me había tocado vivir una legislatura como esta, sí, improductiva, pero también con esa falta de ganas de hacer las cosas, tú piensas que por la experiencia que tienen (los diputados) van a llegar y van a querer hacer las cosas de una manera más eficiente y más rápida, y te das cuenta de que no. Ahí se ve el perfil, desafortunadamente".

La panista lamentó que las iniciativas pese a que la mayoría cumplen con el ha lugar, se queden rezagadas en comisiones. Esta situación dijo, se debe a una falta de voluntad política de los grupos parlamentarios.

El Congreso michoacano regresará a sesionar el próximo 16 de febrero, tras casi dos meses de receso legislativo.

EA