Analiza diputado Magaña, positivos y pendientes en la nueva Ley de la Fiscalía de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio Magaña de la Mora, analizó la propuesta de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE), que se debatirá el día de hoy, destacando avances como las coordinaciones regionales y los controles de confianza para peritos.
En entrevista, Magaña de la Mora reconoció los puntos positivos de la nueva norma, pero llamó a una mayor agilización tecnológica y a la revisión salarial para fortalecer la procuración de justicia.
El diputado del PVEM también identificó pendientes como la agilización en la recepción de denuncias y querellas; aprovechar los instrumentos tecnológicos para darle mayor agilidad a la institución; y la homologación de los salarios de las y los trabajadores, este último punto a sabiendas de las complicaciones económicas por las que atraviesa la institución.
El Congreso analizará el presupuesto de la FGE para 2026, considerando nuevas figuras como los coordinadores regionales, adelantó el diputado.
