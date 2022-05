Ampliar la agenda social para adaptarse a los nuevos tiempos, gran reto del PRD

El ex dirigente Martín García Avilés, reflexionó que, el PRD sembró la semilla de que es posible hacer cambios y dar respuestas a la gente, sin embargo, es importante hacer un relanzamiento para fortalecer la agenda. “Me parece que el PRD tiene que retomar las causas de la gente, y esto es diferente en cada región, en cada municipio, en cada estado; hoy hay grandes temas como los feminicidios, que lesiona a la sociedad, pero que el gobierno es omiso, soslaya, calla”.

Por su parte, el ex dirigente partidista, Antonio Soto Sánchez, afirmó: “quien está en el poder federal prometió combate a la corrupción, educación, paz, seguridad y más economía, y no está cumpliendo con eso, entonces, el PRD, tiene que tomar esas banderas para dar respuesta a la gente. El PRD tiene que convertirse en la opción, ser una expectativa, no esa izquierda populista y autoritaria que hoy gobierna”.