América Latina no es patio trasero de nadie: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, expresó su respaldo pleno al posicionamiento conjunto de los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, que condenan las acciones militares unilaterales en territorio venezolano y reafirman el compromiso de la región con la paz, la soberanía y el derecho internacional.

La diputada rechazó las declaraciones emitidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, en medios estadounidenses, al afirmar que América Latina es el patio trasero de su país.