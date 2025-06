Alza la voz Guillermo Maldonado por falta de reglamentación en acciones afirmativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El subdirector para el Bienestar de las Personas LGBTTTIQ+ de la Secretaría del Bienestar, Guillermo Maldonado Silva, alzó la voz contra las autoridades electorales por permitir la usurpación de los espacios de la comunidad LGBTTTIQ+ en el proceso electoral 2023-2024, toda vez que hoy hay presidentes municipales que llegaron con acciones afirmativas y no quienes realmente cumplen con los requisitos.

La falta de reglamentación, resaltó, ha generado que los derechos de la comunidad no se respeten al 100 por ciento. "Las acciones afirmativas son resultado y producto de la lucha histórica y no se ha reglamentado como debe de ser. Ha habido usurpación de unas personas, presidentes municipales, que usaron los espacios que son de la diversidad sexual (...), si nosotros no estamos en los espacios de poder, no se avanzará en los derechos y habrá un retroceso", dijo.

Indicó que con estas acciones únicamente se invisibiliza y no se deja llegar a los espacios de poder a la comunidad LGBTTTIQ+, toda vez que destacó que los consideran inferiores por su preferencia sexual.

Otro de los puntos que destacó que hace falta en Michoacán es legislar en crímenes de odio y las terapias de conversión.

rmr