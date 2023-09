Alrededor de 15 comunidades con autogobierno se han pronunciado contra instalación de casillas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De las 35 comunidades con autogobierno que hay en Michoacán, son alrededor de 15 las que se han pronunciado en contra de la instalación de casillas para la próxima jornada electoral del 2 de junio del 2024, así lo dio a conocer el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno, Humberto Urquiza Martínez.

En ese sentido, el funcionario estatal aseguró que están dentro de los tiempos para poder tener diversos acercamientos con todas las comunidades y ver la posibilidad de la instalación de las casillas.

“Yo tengo con alguna certeza que unas 15 (comunidades) aparentemente no, de nuestras 35. Unas 20, en promedio sí, pero necesitamos terminar de trabajar porque las que están agrupadas tanto en el Consejo Supremo como en el Frente por la Autonomía son las que algunas ya se han manifestado, ya más en no, entonces estamos trabajando con ellos y ahí es donde vamos a terminar de afinar cuántas de ellas no y cuántas de ellas sí. Las que no están en estas agrupaciones, la mayoría, sino es que todas nos han dicho adelante con el tema de casillas, de todos modos vamos a trabajarlo con ellos porque evidentemente vamos a generar las condiciones y ya de ahí tendremos claros los números”, afirmó en entrevista.

Urquiza Martínez agregó que son 6 mil 500 casillas las que se proyecta que se estarán instalando en Michoacán; sin embargo, recordó que el INE aprobará las casillas hasta el próximo año en sus consejos distritales, por lo que dijo se necesitará hablar con las comunidades para lograr acuerdos antes de que la casilla sea aprobada por el INE y evitar complejidades.