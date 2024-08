"Alito" Moreno, con toda la capacidad para seguir dirigiendo al PRI: Guillermina Ríos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local Guillermina Ríos Torres consideró que Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas cuenta con las capacidades y experiencia para mantenerse al frente de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Es de recordar que el pasado domingo 11 de agosto "Alito" Moreno ganó con el 95% de los votos la contienda interna para renovación de la dirigencia nacional priísta.

Sobre la permanencia de "Alito", la diputada local mencionó que la figura de reelección se da en todos los espacios de la función pública y política.

"A mí no me cabe duda que nuestro dirigente nacional tiene toda la capacidad para seguir dirigiendo, la reelección la hemos vivido en todos los espacios, en los ayuntamientos, en las regidurías, en diputaciones y pienso que no es nada que no se deba hacer".