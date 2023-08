Alista PRD queja ante órganos electorales por Plan Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán preparará una queja ante los órganos electorales por el uso de recursos públicos en el evento político del pasado domingo denominado Plan Morelos, organizado por el gobierno del estado.

En su rueda de prensa semanal, el líder del partido del sol azteca, Octavio Ocampo Córdova, hizo un llamado al gobernador a no malgastar el dinero de los michoacanos y señaló que se trató de un evento político disfrazado para fortalecer o crear un liderazgo que no hay en Michoacán.

Añadió que lo que Michoacán necesita son soluciones ante la grave crisis que se vive en la entidad en materia de seguridad y salud:

"Esos millones de pesos que se gastaron en acarrear, sin motivo y sin razón, se puede usar en medicamento, no hay en los hospitales, sobre todo para las personas con cáncer, para hacer mil cosas y no tratar de alimentar un ego de un liderazgo que no hay en Michoacán porque no hay gobierno (...) Si el gobernador quiere hacer campaña debería renunciar a su cargo", agregó el dirigente.