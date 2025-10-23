Alianzas se deciden en comité nacional; Carolina Rangel reitera que Morena no se aliará con PRD en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria general de Morena, Carolina Rangel Gracida, fue tajante al descartar cualquier posibilidad de coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán o en cualquier otra entidad del país.

Perfiles como Raúl Morón Orozco, senador de Morena, o Jesús Mora González, dirigente estatal del partido guinda, han abierto la puerta para una alianza con el "sol azteca", pese a la clara declaración de la presidenta del comité nacional, Luisa Alcalde Luján.

Por su parte, Rangel Gracida subrayó que la decisión de las alianzas es una prerrogativa de la dirigencia nacional y que, por el momento, el plan de la Cuarta Transformación se mantiene firme con sus socios históricos: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La secretaria recordó que la postura de Morena fue clarificada previamente por Alcalde, quien enfatizó el quiebre ideológico que impide cualquier acercamiento con el PRD.

“En un momento histórico para nuestro movimiento, el PRD decidió aliarse con el PRI, con el PAN, lo que decíamos hace un momento, ser este 'Pacto por México', que lo único que vino es a hacer reformas que lastimaron a nuestro país”, sentenció Rangel Gracida.

Cuestionada sobre si la directriz de no aliarse con el PRD era un mandato de la dirigencia nacional, Rangel Gracida confirmó que la determinación se toma a nivel central en la dirigencia nacional de Morena, y no en la estatal en Michoacán.

“Las alianzas es una decisión nacional. No son todavía los tiempos, como tal, no son los tiempos de una candidatura, pero los convenios de coalición se firman a nivel nacional”, aclaró, cerrando la puerta a especulaciones sobre posibles pactos locales.

RYE-