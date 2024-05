Alfonso Martínez señala uso de recursos públicos a favor de la campaña de CTP

Además de que la administración estatal, “están haciendo reuniones con los trabajadores, les quitan los celulares y los tratan de coaccionar, pero creo que ellos, los trabajadores que son los primeros que se dan cuenta cuando hay un gobierno eficiente y cuando no, y en el estado hay evidencia”.

Mientras que dijo, respecto a supuestas visitas hechas por brigadistas de los candidatos a las dependencias públicas, lo cual fue impedido por los empleados agremiados al STASPE, refirió que de todo lo que tengan evidencia van a proceder legalmente.

Sobre la instalación de estructuras para anuncios publicitarios al interior del parque zoológico “Benito Juárez”, dijo que “tengo una idea (de quien es el propietario), pero no puedo decirlo porque no tengo la evidencia formal, porque no hay un trámite en el municipio que a nosotros nos hayan compartido”.

Sobre las propuestas de Gisela Vázquez Alanís, candidata de Tiempo por México a la alcaldía de Morelia, entre las que ofrece contratos a los constructores morelianos para realizar obra pública, consideró que,” queda claro, quienes son gatilleros del candidato oficial”.