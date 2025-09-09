Alfonso Martínez señala que adelantar procesos electorales no favorecería al estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Yo creo que lo que tenemos que hacer es no adelantar los tiempos político-electorales (…)”, destacó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.

En entrevista colectiva, se le pidió al edil su postura frente a declaraciones del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien expresó su respaldo a la legisladora Fabiola Alanís en la decisión que tome para el proceso de la gubernatura de 2027.

Al respecto, Martínez Alcázar subrayó que respeta las declaraciones del gobernador y, sin conocer plenamente dichos comentarios, consideró que el respaldo quizá se refiera al trabajo realizado por la legisladora.

“Cada quien puede respaldar y conducirse políticamente de su forma más conveniente. Yo respeto las declaraciones que haya hecho el gobernador en un evento de una diputada de Morena (…)”, señaló.