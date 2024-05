Alfonso Martínez: gobernar por el bienestar y seguridad de Morelia

Alfonso Martínez reconoce un malestar por lo que se pudo hacer de haber continuado como presidente del 2018 al 2021, principalmente en torno a la reactivación económica durante la pandemia, al señalar al sector del comercio informal como el más golpeado por el Covid.

"Les dijeron que se quedaran en casa, pero nunca les dijeron cómo se quedaran en casa, no les dieron un solo apoyo, algo tan simple como gel, cubrebocas, tapetes sanitizantes, solo les dijeron no salgas y la gente necesitaba trabajar: un comerciante vive al día, si no vende no come, fue una gran crisis" compartió.