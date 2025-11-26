Alfonso Martínez califica de “muy torpes” declaraciones de Noroña hacia la alcaldesa de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, calificó como “muy torpes” las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien se refirió como “fascista” a Grecia Quiroz, alcaldesa suplente de Uruapan.

En entrevista, los medios de comunicación solicitaron al alcalde su postura respecto a las declaraciones del senador. Sobre el tema, Martínez Alcázar aseveró que dichas expresiones resultan aún más desafortunadas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Esto en un día en donde se debe procurar, propiciar y hacer acciones para la equidad, para la protección de los derechos de las mujeres, el poder realmente ir avanzando cada vez más en la verdadera equidad en nuestro país entre hombres y mujeres. Y sale con una declaración tan torpe (…)”, subrayó.