Alfonso Martínez asegura que está en su mejor momento político

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de decir que se siente en “el mejor momento” de su carrera política, Alfonso Martínez Alcázar, en su calidad de precandidato del PAN y el PRD a la alcaldía de Morelia, dijo que aún están en diálogo con el PRI y el PES pues “hay un mes más para seguir construyendo”.

Sin embargo, ante la posibilidad de que el PRI elija no formar parte de la candidatura común, dijo que “por supuesto que no estamos preocupados, estamos ocupados trabajando y como lo he dicho siempre, estamos registrados en los partidos que nos respaldaron en la elección anterior y con los que nos registramos y yo voy a seguir dialogando con todos los que se quieran sumar a este proyecto”.

Añadió que aún no se tiene lista la planilla, “yo quiero insistir que Morelia no es un pastel para repartirse, es nuestra ciudad, es nuestra casa, debemos respetarla y trabajar por ella”.

Recordó que “nosotros estamos ocupados trabajando y yo como lo he dicho siempre, hoy estamos ya registrados en los partidos que me respaldaron la elección anterior y con los que gobernamos y yo voy a seguir dialogando con todos los que quieran sumarse este proyecto”.

Mientras reiteró que serán “quizá 15 o 20 personas (quienes) saldrán” durante el proceso electoral y afirmó: “Sí he sido muy claro con todos los funcionarios de que la prioridad es que sigamos trabajando con toda intensidad como lo estamos viendo”.

Al tiempo que consideró que “no habrá de primer nivel ninguna renuncia”.

RYE