Alejandro Moreno felicita a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, expresó su reconocimiento y felicitación a María Corina Machado por recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

El senador y dirigente nacional del tricolor expuso que ese premio no solo honra su valentía y liderazgo, sino que representa el reconocimiento a todo un movimiento que lucha sin descanso por liberar a Venezuela de la narcodictadura terrorista y comunista que encabeza Nicolás Maduro.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente Alejandro Moreno calificó el Premio Nobel de la Paz como un tributo a la resistencia del pueblo venezolano, a su dignidad y a su firme defensa de la democracia.